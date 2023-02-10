Очеретько в ближайшее время вернется в общую группу Шахтера

Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько в ближайшее время планирует вернуться в общую группу. Об этом он сообщил в комментарии клубному ютуб-каналу.

"Со мной все хорошо. В ближайшее время я вернусь в общую группу и к тренировкам", - сказал Очеретько.

Напомним, что Очеретько получил повреждение в 31 января в контрольном матче против "Лудогорца". Хавбек был вынужден покинуть поле по ходу первого тайма.

В текущем сезоне 20-летний Олег Очеретько принял участие в семи играх за "Шахтер", забил один гол ("Черноморцу") и заработал одну желтую.