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Очеретько в ближайшее время вернется в общую группу Шахтера
Игрок получил травму на сборах
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Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько в ближайшее время планирует вернуться в общую группу. Об этом он сообщил в комментарии клубному ютуб-каналу.
"Со мной все хорошо. В ближайшее время я вернусь в общую группу и к тренировкам", - сказал Очеретько.
Напомним, что Очеретько получил повреждение в 31 января в контрольном матче против "Лудогорца". Хавбек был вынужден покинуть поле по ходу первого тайма.
В текущем сезоне 20-летний Олег Очеретько принял участие в семи играх за "Шахтер", забил один гол ("Черноморцу") и заработал одну желтую.
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