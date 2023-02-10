  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Очеретько в ближайшее время вернется в общую группу Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Очеретько в ближайшее время вернется в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок получил травму на сборах

Очеретько в ближайшее время вернется в общую группу Шахтера

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько в ближайшее время планирует вернуться в общую группу. Об этом он сообщил в комментарии клубному ютуб-каналу.

"Со мной все хорошо. В ближайшее время я вернусь в общую группу и к тренировкам", - сказал Очеретько.

Напомним, что Очеретько получил повреждение в 31 января в контрольном матче против "Лудогорца". Хавбек был вынужден покинуть поле по ходу первого тайма.

В текущем сезоне 20-летний Олег Очеретько принял участие в семи играх за "Шахтер", забил один гол ("Черноморцу") и заработал одну желтую.

По теме
yellow-arrow
Заявка на лидерство. Winter Cup 2023. Ворскла - Левадия 3:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Львов минимально победил Торпедо Кутаиси. Львовяне не пропустили ни одного гола на сборах в Турции
yellow-arrow
Ковалевка все еще без побед. Колос снова проиграл в спарринге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Олег Очеретько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде