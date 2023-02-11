Динамо нашло еще трех соперников для спаррингов на сборах

" Динамо " достигло договоренности о проведении еще трех контрольных матчей на тренировочном сборе в Турции.

Кроме уже утвержденных спаррингов "бело-синие" сыграют с одним румынским клубом и двумя латвийскими:

12 февраля. 10 часов. "Политехника" (Яссы, Румыния)

17 февраля. 16:00. "Лиепая" (Латвия)

20 февраля. 16:00. "Сконто" (Рига, Латвия)

Напомним, что начнется второй сбор для киевлян контрольным матчем против северо-македонского "Силекса", который состоится 11 февраля. Также у "Динамо" согласованы спарринги с узбекским "Пахтакором" (14 февраля) и латвийской "Валмиерой" (23 февраля).