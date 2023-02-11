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Динамо нашло еще трех соперников для спаррингов на сборах
Два латвийских клуба и один румынский
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
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Кроме уже утвержденных спаррингов "бело-синие" сыграют с одним румынским клубом и двумя латвийскими:
- 12 февраля. 10 часов. "Политехника" (Яссы, Румыния)
- 17 февраля. 16:00. "Лиепая" (Латвия)
- 20 февраля. 16:00. "Сконто" (Рига, Латвия)
Напомним, что начнется второй сбор для киевлян контрольным матчем против северо-македонского "Силекса", который состоится 11 февраля. Также у "Динамо" согласованы спарринги с узбекским "Пахтакором" (14 февраля) и латвийской "Валмиерой" (23 февраля).
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