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Динамо нашло еще трех соперников для спаррингов на сборах

Премьер-лига
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Два латвийских клуба и один румынский

Динамо нашло еще трех соперников для спаррингов на сборах

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

"Динамо" достигло договоренности о проведении еще трех контрольных матчей на тренировочном сборе в Турции.

Кроме уже утвержденных спаррингов "бело-синие" сыграют с одним румынским клубом и двумя латвийскими:

  • 12 февраля. 10 часов. "Политехника" (Яссы, Румыния)
  • 17 февраля. 16:00. "Лиепая" (Латвия)
  • 20 февраля. 16:00. "Сконто" (Рига, Латвия)

Напомним, что начнется второй сбор для киевлян контрольным матчем против северо-македонского "Силекса", который состоится 11 февраля. Также у "Динамо" согласованы спарринги с узбекским "Пахтакором" (14 февраля) и латвийской "Валмиерой" (23 февраля).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
http://fcdynamo.com

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