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Рух объявил о сотрудничестве с футбольным функционером в Департаменте международных связей

Премьер-лига
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В целях обеспечения развития клуба в Европе и мире

Рух объявил о сотрудничестве с футбольным функционером в Департаменте международных связей

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

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Основатель Академии в Мадриде "DK 10" Дмитрий Кольцов возглавил Департамент международных связей львовского "Руха". Об этом клуб объявил на своей официальной странице.

Главной его задачей будет налаживание сотрудничества с европейскими футбольными структурами и клубами, а также повышение уровня узнаваемости за границей. Кольцов будет заниматься организацией тренировочных сборов в странах Европы и участием Академии клуба в престижных международных соревнованиях.

Дмитрий воспитывался в школе "Динамо", а в 14-летнем возрасте перешел в академию "Наполи". На профессиональном уровне выступал в Серии А ("Анкона") и Серии Б ("Пистоезе"), а после завершения карьеры основал академию для поиска талантов для итальянских клубов. Потом работал в собственной академии в Испании, а также в структуре “Райо Вальекано”.

“Дмитрий Кольцов готовит специальную программу для продвижения и интеграции “Руха” в европейское футбольное сообщество, в которую планирует привлечь лучшие идеи развития мирового футбола, информацию о ведущих практиках и опыте ведения клубного футбольного хозяйства. Департамент международных связей призван способствовать росту имиджа и реноме движения в Европе и мире”, - говорится в обращении клуба.

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В статье: Рух (Львов)
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