Рух объявил о сотрудничестве с футбольным функционером в Департаменте международных связей

Основатель Академии в Мадриде "DK 10" Дмитрий Кольцов возглавил Департамент международных связей львовского "Руха". Об этом клуб объявил на своей официальной странице.

Главной его задачей будет налаживание сотрудничества с европейскими футбольными структурами и клубами, а также повышение уровня узнаваемости за границей. Кольцов будет заниматься организацией тренировочных сборов в странах Европы и участием Академии клуба в престижных международных соревнованиях.

Дмитрий воспитывался в школе "Динамо", а в 14-летнем возрасте перешел в академию "Наполи". На профессиональном уровне выступал в Серии А ("Анкона") и Серии Б ("Пистоезе"), а после завершения карьеры основал академию для поиска талантов для итальянских клубов. Потом работал в собственной академии в Испании, а также в структуре “Райо Вальекано”.