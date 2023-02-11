Бусько: В ПФК Львов такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а затем их продавать

Защитник Андрей Бусько рассказал, почему покинул ПФК "Львов":

“ – Ты провел семь матчей за ПФК "Львов" и с октября не выходил на поле. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и где находишься?

– Сейчас нахожусь во Львове: прохожу реабилитацию после травмы, готовлюсь к возобновлению чемпионата. Однако думаю, что для меня сезон начнется уже с лета. Надеюсь, что удастся восстановиться как можно скорее и быть в хорошей форме.

– Что у тебя за травма и как ты ее получил?

– Это произошло в матче против ровенского "Вереса". Обычный игровой момент: сам неудачно оступился и сразу почувствовал, что порвал кресты. Врач сказал, что операцию делать не нужно. Ситуация затянулась на полтора месяца, и только тогда я сделал операцию. Сейчас уже чувствую себя гораздо лучше и мой процесс обновления происходит в таком темпе, как я хочу.

– Ты вернешься во “Львов”, или это будет другой клуб?

– Не знаю, это уже, как удастся. Ведь мой контракт со “Львовом” завершился и я сейчас свободный агент.

– Почему не продлил контракт со “Львовом”?

– У меня было предложение продолжить сотрудничество с этой командой, но мы не сошлись на условиях. Однако пока мы еще окончательно не завершили наш диалог. Возможно, они предложат мне еще раз контракт, и если мне подойдут условия, то я соглашусь. Если нет, то буду искать другой клуб.

– Есть ли у тебя сейчас предложения от других команд?

– Предложения приходят, но никто не знает, что я травмирован. Когда мне звонят по телефону и приглашают в команду, то я говорю, что не против, но у меня есть повреждения. Клубы отвечают, что не знали, и уже нет предложения. Их можно понять, потому что с такой травмой ты сейчас никому не нужен.

– Что сейчас делается во “Львове”? Многие игроки, которые были лидерами команды, ушли – пришли другие. Что там происходит?

– Действительно, пошли лидеры команды. Наверное, они заслужили этот шанс, чтобы пойти куда-нибудь в лучшие клубы и развиваться. Клуб их продал, заработал деньги. Думаю, что у ПФК “Львов” такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а потом их продавать клуб хочет зарабатывать. Они это сделали и приняли других игроков. Сейчас увидим, кто придет, пришли некоторые новички. С прошлого года осталось 3-4 игрока”, - сказал Бусько.