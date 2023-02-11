  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бусько: В ПФК Львов такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а затем их продавать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бусько: В ПФК Львов такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а затем их продавать

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Клуб хочет зарабатывать

Бусько: В ПФК Львов такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а затем их продавать

Фото: ФК Львов

Новина українською

Защитник Андрей Бусько рассказал, почему покинул ПФК "Львов":

– Ты провел семь матчей за ПФК "Львов" и с октября не выходил на поле. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и где находишься?

– Сейчас нахожусь во Львове: прохожу реабилитацию после травмы, готовлюсь к возобновлению чемпионата. Однако думаю, что для меня сезон начнется уже с лета. Надеюсь, что удастся восстановиться как можно скорее и быть в хорошей форме.

– Что у тебя за травма и как ты ее получил?

– Это произошло в матче против ровенского "Вереса". Обычный игровой момент: сам неудачно оступился и сразу почувствовал, что порвал кресты. Врач сказал, что операцию делать не нужно. Ситуация затянулась на полтора месяца, и только тогда я сделал операцию. Сейчас уже чувствую себя гораздо лучше и мой процесс обновления происходит в таком темпе, как я хочу.

– Ты вернешься во “Львов”, или это будет другой клуб?

– Не знаю, это уже, как удастся. Ведь мой контракт со “Львовом” завершился и я сейчас свободный агент.

– Почему не продлил контракт со “Львовом”?

– У меня было предложение продолжить сотрудничество с этой командой, но мы не сошлись на условиях. Однако пока мы еще окончательно не завершили наш диалог. Возможно, они предложат мне еще раз контракт, и если мне подойдут условия, то я соглашусь. Если нет, то буду искать другой клуб.

– Есть ли у тебя сейчас предложения от других команд?

– Предложения приходят, но никто не знает, что я травмирован. Когда мне звонят по телефону и приглашают в команду, то я говорю, что не против, но у меня есть повреждения. Клубы отвечают, что не знали, и уже нет предложения. Их можно понять, потому что с такой травмой ты сейчас никому не нужен.

– Что сейчас делается во “Львове”? Многие игроки, которые были лидерами команды, ушли – пришли другие. Что там происходит?

– Действительно, пошли лидеры команды. Наверное, они заслужили этот шанс, чтобы пойти куда-нибудь в лучшие клубы и развиваться. Клуб их продал, заработал деньги. Думаю, что у ПФК “Львов” такая тенденция – брать футболистов бесплатно, а потом их продавать клуб хочет зарабатывать. Они это сделали и приняли других игроков. Сейчас увидим, кто придет, пришли некоторые новички. С прошлого года осталось 3-4 игрока”, - сказал Бусько.

Отметим, что Андрей выступал в составе “Львова” с января 2020-го года. В этом сезоне на его счету два ассиста в семи матчах УПЛ. Буско травмировался 18 октября в матче восьмого тура чемпионата против "Вереса".

По теме
yellow-arrow
Рух объявил о сотрудничестве с футбольным функционером в Департаменте международных связей
yellow-arrow
Динамо нашло еще трех соперников для спаррингов на сборах
yellow-arrow
Официально: Вингер Динамо Витиньо перешел в Ред Булл Брагантино
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Андрей Бусько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
11.02.2023 в 11:50
У ФекаЛ одна перспектива - це пердив. Їх замінинять Карпати!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде