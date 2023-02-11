Президент Вереса: Мы делаем на стадионе место для кубков

Президент "Вереса" Иван Надеин поделился ожиданиями от турнира Winter Cup, который проходит в Турции:

“Надеюсь на интересную игру. Мы как раз делаем на стадионе место для кубков. У нас, кстати, до сих пор есть кубок Первой лиги, который мы передать победителю этого сезона, если это будет “Полесье” – готовы поменяться.

Давайте откровенно, на собрании главное – подготовить команду к чемпионату. Максимально и качественно подготовиться. Такие турниры полезны тем, что есть соревновательный момент. Есть кубок, турнирная цель по сравнению с обычными спаррингами”, - сказал Надеин.