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Президент Вереса: Мы делаем на стадионе место для кубков
Есть шанс получить новый трофей
nkveres.com
Президент "Вереса" Иван Надеин поделился ожиданиями от турнира Winter Cup, который проходит в Турции:
“Надеюсь на интересную игру. Мы как раз делаем на стадионе место для кубков. У нас, кстати, до сих пор есть кубок Первой лиги, который мы передать победителю этого сезона, если это будет “Полесье” – готовы поменяться.
Давайте откровенно, на собрании главное – подготовить команду к чемпионату. Максимально и качественно подготовиться. Такие турниры полезны тем, что есть соревновательный момент. Есть кубок, турнирная цель по сравнению с обычными спаррингами”, - сказал Надеин.
Отметим, что "Верес" является действующим чемпионом Первой лиги, ведь в прошлом сезоне первенство было остановлено из-за начала полномасштабного вторжения.
Добавим, что ровенчане в первом поединке Winter Cup уступили "Полесью" в серии пенальти. Впереди подопечных Вирта ожидают поединки против "Ворсклы" и "Левадии".
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