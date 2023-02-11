Металлист - Кайсар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Это будет шестая контрольная игра для "Металлиста" этой зимой. Пять предыдущих харьковчане завершили без побед: две ничьи и три поражения. При этом подопечные Перицы Огненовича пока забили лишь один гол, хотя пропускают также немного: всего четыре. "Кайсар" в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Казахстана и смог завоевать путевку в элитный дивизион своей страны.

Контрольный матч

11 февраля. Начало в 14:00

"Металлист" (Харьков, Украина) - "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)