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Металлист - Кайсар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Харьковчане на сборах еще не побеждали

Металлист - Кайсар: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Это будет шестая контрольная игра для "Металлиста" этой зимой. Пять предыдущих харьковчане завершили без побед: две ничьи и три поражения. При этом подопечные Перицы Огненовича пока забили лишь один гол, хотя пропускают также немного: всего четыре. "Кайсар" в прошлом сезоне выступал в Первой лиге Казахстана и смог завоевать путевку в элитный дивизион своей страны.

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Контрольный матч
11 февраля. Начало в 14:00
"Металлист" (Харьков, Украина) - "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)

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В статье: Кайсар (Кызылорда) Металлист (Харьков)
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