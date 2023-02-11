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Металлист 1925 - Бухара: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Сыграет ли Шавьер на этот раз?
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
В прошлом контрольном матче в составе М1925 на второй тайм вышел легендарный для харьковского футбола бразилец Клейтон Шавьер. О подписании контракта с "желто-синими" речь не идет, однако размять кости с молодыми еще можно. На этот раз подопечные Эдмара встретятся с "Бухарой". В 2023-м этот узбекистанский клуб на сборах уже проигрывал "Минаю".
Контрольный матч
11 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Бухара" (Узбекистан)
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