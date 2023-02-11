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Эксперт: Если Трубин и Ризнык вдвоем останутся в команде, то Ризнык имеет больше шансов заиграть в основе
А у Пятова лучшие годы уже позади
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший тренер юношеских сборных Украины и ряда украинских клубов Владимир Цыткин прокомментировал трансфер голкипера Дмитрия Ризныка в "Шахтер":
“Мы не знаем многих нюансов. Возможно, "Шахтер" купил Ризныка, уже имея готовый вариант по продаже Трубина. Возможно, его купили из-за того, что Трубин не захотел продлевать контракт. Или же "Шахтер" купил Ризныка, чтобы он не попал в "Динамо". Есть много вариантов.
Но как вижу я, то у "Шахтера" большая проблема с вратарской позицией – за Трубиным никого нет. При всем уважении к Пятову его лучшие годы уже позади. Сейчас он больше играет роль дяди-наставника.
Мне кажется, если Трубин и Ризнык останутся вдвоем в команде, то Ризнык имеет больше шансов играть в основе. Но я могу ошибаться”, – сказал Цыткин.
Отметим, что Ризнык подписал контракт с "горняками" до конца 2027-го года. В то же время текущее соглашение Трубина с "Шахтером" завершается летом 2024 года.
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