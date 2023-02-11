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Динамо - Силекс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Киевляне начинают второй сбор

Динамо - Силекс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Пауза между первым и вторым сбором у "динамовцев" составила всего три дня. После небольшого отдыха подопечные Мирчи Луческу снова начали подготовку ко второй части чемпионата Украины. Стоит напомнить, что "бело-синие" завершили первый сбор серией из трех побед подряд и разницей мячей 8:1. К слову, последний соперник в этой серии также представлял Северную Македонию.

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Контрольный матч
11 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Силекс" (Кратово, Северная Македония)

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В статье: Динамо (Киев) Силекс (Кратово)
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