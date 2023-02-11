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Динамо - Силекс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киевляне начинают второй сбор
Фото: fcdynamo.com
Пауза между первым и вторым сбором у "динамовцев" составила всего три дня. После небольшого отдыха подопечные Мирчи Луческу снова начали подготовку ко второй части чемпионата Украины. Стоит напомнить, что "бело-синие" завершили первый сбор серией из трех побед подряд и разницей мячей 8:1. К слову, последний соперник в этой серии также представлял Северную Македонию.
Контрольный матч
11 февраля. Начало в 16:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Силекс" (Кратово, Северная Македония)
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