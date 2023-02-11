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Верес продлил контракт с Геннадием Пасичем
Еще на два года
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Ровенский "Верес" объявил о продлении соглашения с полузащитником своей команды Геннадием Пасичем. Новый контракт рассчитан до 31 января 2025 года.
29-летний Геннадий Пасич во второй раз присоединилися к "народному клубу" в 2020 году. Всего за "красно-черных" он провел 77 игр и забил 12 голов. Кроме "Вереса" хавбек также выступал за ФК "Днепр", ахтырский "Нефтяник", "Олимпик" и львовские "Карпаты".
Напомним, что брат Геннадия, Евгений, этой зимой
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