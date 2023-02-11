Из академии только Малыш. Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Силекса

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к весенней части чемпионата. Сегодня “бело-синие” встретятся с “Силексом” из Северной Македонии.

Главный тренер украинской команды Мирча Луческу выбрал стартовый состав на эту игру:

Нещерет – Малыш, Сирота, Попов, Вивчаренко – Лонвейк, Шепелев, Сидорчук – Караваев, Гармаш, Кабаев.

Отметим, что для 19-летнего Навина Малыша это будет первый матч за "Динамо" на текущем сборе.

Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.