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Из академии только Малыш. Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Силекса
Луческу решил играть почти без юношей
Фото: fcdynamo.com
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к весенней части чемпионата. Сегодня “бело-синие” встретятся с “Силексом” из Северной Македонии.
Главный тренер украинской команды Мирча Луческу выбрал стартовый состав на эту игру:
Нещерет – Малыш, Сирота, Попов, Вивчаренко – Лонвейк, Шепелев, Сидорчук – Караваев, Гармаш, Кабаев.
Отметим, что для 19-летнего Навина Малыша это будет первый матч за "Динамо" на текущем сборе.
Поединок начнется в 16.00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этой встречи.
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