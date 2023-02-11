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Металлист 1925 обыграл аутсайдера чемпионата Узбекистана
Хватило одного гола
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Харьковский "Металлист 1925" провел очередной спарринг на турецком сборе. На этот раз в соперниках был клуб-аутсайдер узбекского чемпионата "Бухара".
Единственный гол в матче был забит Ростиславом Русином в конце первого тайма.
Следующий поединок харьковчане сыграют против чешского "Лишенка" завтра, 12 февраля
Контрольный матч
"Металлист 1925" - "Бухара" 1:0
Гол: Русин 42
"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бычек, Русин, Ременюк, Чирук
Запасные: Потимков И., Капинус, Потимков Ю., Курило, Коваленко И., Рудавский, Обинайя, Кравченко, Вачиберадзе, Казаес, Дмитренко, Ногейра, Островский
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