Металлист 1925 обыграл аутсайдера чемпионата Узбекистана

Харьковский "Металлист 1925" провел очередной спарринг на турецком сборе. На этот раз в соперниках был клуб-аутсайдер узбекского чемпионата "Бухара".

Единственный гол в матче был забит Ростиславом Русином в конце первого тайма.

Следующий поединок харьковчане сыграют против чешского "Лишенка" завтра, 12 февраля

Контрольный матч

"Металлист 1925" - "Бухара" 1:0

Гол: Русин 42

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бычек, Русин, Ременюк, Чирук

Запасные: Потимков И., Капинус, Потимков Ю., Курило, Коваленко И., Рудавский, Обинайя, Кравченко, Вачиберадзе, Казаес, Дмитренко, Ногейра, Островский