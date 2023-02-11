  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Металлист 1925 обыграл аутсайдера чемпионата Узбекистана
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Металлист 1925 обыграл аутсайдера чемпионата Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Хватило одного гола

Металлист 1925 обыграл аутсайдера чемпионата Узбекистана

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" провел очередной спарринг на турецком сборе. На этот раз в соперниках был клуб-аутсайдер узбекского чемпионата "Бухара".

Единственный гол в матче был забит Ростиславом Русином в конце первого тайма.

Следующий поединок харьковчане сыграют против чешского "Лишенка" завтра, 12 февраля

Контрольный матч

"Металлист 1925" - "Бухара" 1:0

Гол: Русин 42

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Ткачук, Безуглый, Шершень, Мартынюк, Габелок, Бычек, Русин, Ременюк, Чирук

Запасные: Потимков И., Капинус, Потимков Ю., Курило, Коваленко И., Рудавский, Обинайя, Кравченко, Вачиберадзе, Казаес, Дмитренко, Ногейра, Островский

По теме
yellow-arrow
Динамо - Силекс: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Из академии только Малыш. Стал известен состав Динамо на товарищеский матч против Силекса
yellow-arrow
Динамо начинает второй сбор матчем против Силекса. Текстовая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бухара Металлист 1925 (Харьков) Ростислав Русин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде