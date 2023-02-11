Премьер-лига
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Ингулец расписал ничью с представителем чемпионата Казахстана
На сборах в Турции
Фото: ФК Ингулец
Сегодня, 11 февраля в рамках тренировочного собрания "Ингулец" провел контрольный поединок против казахского ФК "Аксу".
Украинская команда первой открыла счет в игре благодаря голу Артема Ситало, однако в итоге коллектив из Петрового расписал ничью с соперником.
Ранее, 6 февраля подопечные Сергея Ковальца в Турции
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