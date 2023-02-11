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Металлист минимально уступил Кайсару на сборах в Турции
Харьковский клуб не смог забить в ворота соперника
fcmetalist.com.ua
Харьковский "Металлист" продолжает готовится ко второй части сезона УПЛ на сборах в Турции. Подопечные Перицы Огненовича провели очередной контрольный поединок.
Харьковчане минимально уступили "Кайсару", пропустив единственный гол в средине первой половины игры - после навеса с фланга защитники упустили в штрафной Бадаулета Зульфикарова, который переиграл голкипера.
Контрольный матч
"Металлист" - "Кайсар" - 0:1
Гол: Зульфикаров, 29
Напомним, первую часть сезона "Металлист" завершил на 11-ой строчке турнирной таблицы УПЛ. Следующий официальный матч харьковчане сыграют 5 марта против "Руха".
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