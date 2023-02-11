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Металлист минимально уступил Кайсару на сборах в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковский клуб не смог забить в ворота соперника

Металлист минимально уступил Кайсару на сборах в Турции

fcmetalist.com.ua

UA-Футбол
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Харьковский "Металлист" продолжает готовится ко второй части сезона УПЛ на сборах в Турции. Подопечные Перицы Огненовича провели очередной контрольный поединок.

Харьковчане минимально уступили "Кайсару", пропустив единственный гол в средине первой половины игры - после навеса с фланга защитники упустили в штрафной Бадаулета Зульфикарова, который переиграл голкипера.

Контрольный матч

"Металлист" - "Кайсар" - 0:1

Гол: Зульфикаров, 29

Напомним, первую часть сезона "Металлист" завершил на 11-ой строчке турнирной таблицы УПЛ. Следующий официальный матч харьковчане сыграют 5 марта против "Руха".

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В статье: Кайсар (Кызылорда) Металлист (Харьков)
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