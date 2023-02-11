Ризнык провел первую тренировку в Шахтере

На днях донецкий "Шахтер" объявил о подписании голкипера сборной Украины Дмитрия Ризныка, который перешел в донецкий клуб из полтавской "Ворсклы".

Молодой украинский страж ворот уже успел провести первую тренировку в составе "горняков". Ризнык позанимался в спортивном зале, после чего вышел на футбольное поле, где с первых минут начал демонстрировать свои умения.

Пресс-служба "горняков" показала первый день голкипера в команде, кратко подписав пост: Дмитрий Ризнык - в работе:

???? Дмитро Різник – за роботою ???? Перше тренування в «Шахтарі» ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/7WyEM6epet — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 11, 2023

Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве.