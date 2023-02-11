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Ризнык провел первую тренировку в Шахтере
"Шахтер" показал кадры с первого занятия нового голкипера
Фото: ФК Шахтер
На днях донецкий "Шахтер"
Молодой украинский страж ворот уже успел провести первую тренировку в составе "горняков". Ризнык позанимался в спортивном зале, после чего вышел на футбольное поле, где с первых минут начал демонстрировать свои умения.
Пресс-служба "горняков" показала первый день голкипера в команде, кратко подписав пост: Дмитрий Ризнык - в работе:
???? Дмитро Різник – за роботою ???? Перше тренування в «Шахтарі» ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/7WyEM6epet— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 11, 2023
Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве.
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