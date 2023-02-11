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Ризнык провел первую тренировку в Шахтере

Премьер-лига
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"Шахтер" показал кадры с первого занятия нового голкипера

Ризнык провел первую тренировку в Шахтере

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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На днях донецкий "Шахтер" объявил о подписании голкипера сборной Украины Дмитрия Ризныка, который перешел в донецкий клуб из полтавской "Ворсклы".

Молодой украинский страж ворот уже успел провести первую тренировку в составе "горняков". Ризнык позанимался в спортивном зале, после чего вышел на футбольное поле, где с первых минут начал демонстрировать свои умения.

Пресс-служба "горняков" показала первый день голкипера в команде, кратко подписав пост: Дмитрий Ризнык - в работе:

Первый официальный матч после зимней паузы "Шахтер" проведет в Лиге Европы УЕФА с французским «Ренном». Поединок состоится 16 февраля в Варшаве.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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