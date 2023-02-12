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Динамо - Политехника: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Киевляне проводят второй спарринг за сутки

Динамо - Политехника: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Только вчера вечером у команды Мирчи Луческу был спарринг с "Силексом", который удалось выиграть. А уже на утро следующего дня "бело-синие" встречаются с румынской "Политехникой". Соперник у киевлян не из топов: на данный момент румынский коллектив занимает второе место во втором по статусу дивизионе страны.

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Контрольный матч
12 февраля. Начало в 10:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Политехника" (Яссы, Румыния)

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В статье: Динамо (Киев)
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