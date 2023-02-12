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Динамо - Политехника: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Киевляне проводят второй спарринг за сутки
Фото: ФК Динамо
Только вчера вечером у команды Мирчи Луческу был спарринг с "Силексом", который удалось выиграть. А уже на утро следующего дня "бело-синие" встречаются с румынской "Политехникой". Соперник у киевлян не из топов: на данный момент румынский коллектив занимает второе место во втором по статусу дивизионе страны.
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Контрольный матч
12 февраля. Начало в 10:00
"Динамо" (Киев, Украина) - "Политехника" (Яссы, Румыния)
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