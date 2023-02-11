Защитник Кривбасса: После ЧМ U-20 у меня были на руках контракты Селтика и Лацио

Зимний новичок криворожского "Кривбасса" Даниил Бескоровайный вспомнил о победном Чемпионате мира в составе сборной Украины U-20.

- Это очень крутая история, которую я буду всегда помнить, а также ребят, с которыми мы добились этого. Тогда под основу больше наигрывался Миколенко, но я продолжал работать. И очень благодарен, что так получилось: я занял свое место в основе, отыграв все матчи на ЧМ от начала до конца. Можно сказать, я помог Миколенко таким образом попасть во взрослую сборную Украины, а сам занял свое место у тренера Петракова.

Отдельная благодарность Петракову за то, что поверил в меня и дал возможность сыграть на таком уровне. Если честно, в нас мало кто верил. После того, как мы вышли из группы, нам говорили, вы и так переписали историю. Но у нас был такой капитан, как Бондарь. Он сделал из нас настоящий коллектив. Мы объединились и достигли своей цели, потому что понимали, если не мы сейчас, то кто?

У меня были приглашения от "Селтика", "Лацио", "Байера", но не хочу ни о чем сожалеть.

- После успеха на Чемпионате мира…

- Я вернулся в словацкий "ДАК" и стал там основным игроком. У меня были предложения из других клубов. Имел на руках официальное приглашение в "Селтик". У меня были приглашения от "Лацио" и контракт на руках. В трансферное окно клубы могли подписывать только двух легионеров, и когда начался разговор о деньгах, мой клуб "ДАК 1904" завысил цену на меня. Также были варианты из Германии. К примеру, от "Байера". Но как вышло, так вышло. Не хочу ни о чем сожалеть.