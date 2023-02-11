Динамо - Силекс 4:0. Победа имени Караваева. Видео обзор матча

Подопечные Мирчи Луческу продолжили свою победную серию в рамках турецких тренировочных сборов. На этот раз киевляне разгромили "Силекс" из Северной Македонии. Результат в поединке обеспечил еще в первом тайме Александр Караваев - защитник оформил хет-трик за 23 минуты.

Контрольный матч

"Динамо" (Украина) - "Силекс" (Северная Македония) 4:0

Голы: Караваев (21, 30, 44, пен), Царенко (89)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш