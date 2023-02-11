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Динамо - Силекс 4:0. Победа имени Караваева. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

4-я победа "бело-синих" подряд

Динамо - Силекс 4:0. Победа имени Караваева. Видео обзор матча

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

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Подопечные Мирчи Луческу продолжили свою победную серию в рамках турецких тренировочных сборов. На этот раз киевляне разгромили "Силекс" из Северной Македонии. Результат в поединке обеспечил еще в первом тайме Александр Караваев - защитник оформил хет-трик за 23 минуты.

Контрольный матч

"Динамо" (Украина) - "Силекс" (Северная Македония) 4:0

Голы: Караваев (21, 30, 44, пен), Царенко (89)

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш

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В статье: Динамо (Киев) Силекс (Кратово)
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