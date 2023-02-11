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Динамо - Силекс 4:0. Победа имени Караваева. Видео обзор матча
4-я победа "бело-синих" подряд
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Подопечные Мирчи Луческу продолжили свою победную серию в рамках турецких тренировочных сборов. На этот раз киевляне разгромили "Силекс" из Северной Македонии. Результат в поединке обеспечил еще в первом тайме Александр Караваев - защитник оформил хет-трик за 23 минуты.
Контрольный матч
Голы: Караваев (21, 30, 44, пен), Царенко (89)
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет - Вивчаренко, Попов, Сирота, Малыш, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Караваев, Кабаев, Гармаш
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