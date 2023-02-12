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С Гусевым-младшим. Динамо объявило состав на спарринг против Политехники
Теперь шанс дублерам проявить себя
Динамоманія/Ольга Щербицька
Киевское "Динамо" второй день подряд проводит спарринги на турецком собрании. Вчера “бело-синие” разгромили “Силекс”, а сегодня сыграют с представителем румынского первенства “Полетехникой”.
Главный тренер Мирча Луческу определился со стартовым составом. В этот раз он дал шанс поиграть молодежи.
Моргун – Гусев, Дячук, Боль, Дубинчак – Яцик, Андриевский, Царенко – Бенито, Супряга, Волошин.
Матч между "Динамо" и "Политехникой" начался в 10:00. UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого матча.
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