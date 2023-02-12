Динамо уверенно обыграло команду второго дивизиона Румынии

Вчера "Динамо" практически основным составом без проблем разобралось с македонским "Силексом", а сегодня резервом противостояло одному из лидеров второго румынского дивизиона "Политехнике" Яссы.

На самом старте встречи Волошин мог быстро открывать счет, однако пробил во вратаря. В противоположность этому моменту румыны создали два своих эпизода, однако каркас ворот и Дубинчак спасли киевлян. Наконец, на 32-й минуте Волошин все-таки забил свой первый гол за "Динамо" на этом сборе.

Под завершение тайма был еще шанс у Супряги, но он не реализовал выход один на один. В середине второго тайма "Динамо" удвоило преимущество усилиями Царенко. Киевляне потом могли и увеличивать разрыв в счете, но Шепелев попал в перекладину.

Это пятая подряд победа подопечных Луческу на сборах в Турции. Следующим соперником киевлян станет латвийская "Лиепая" – матч состоится 17 февраля.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Политехника" (Яссы, Румыния) 2:0

Голы: Волошин 32, Царенко 66

Динамо: Моргун - Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак - Андриевский, Яцик, Царенко, Бенито, Н.Волошин - Супряга. Состав с 67-й минуты: Моргун (Игнатенко, 77) - Малыш, Попов, Сирота, Вивчаренко – Яцик (Василец, 77), Шепелев, Лонвейк, Н.Волошин, Кабаев – Горбач (Царенко, 87)

"Политехника" (стартовый состав): Бринза - Куадио, Тинку, Катанец, Финица, Вашвари, Кристь, Роман, Мусси, Хлестей, Харрисон

Предупреждения: Дьячук 48 – Кристя 30