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Металлист 1925 - Лишень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной спарринг харьковчан
Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий
Лишь вчера М1925 спарринговался с "Бухарой", а уже через сутки команда Эдмара и Олега Голодюка проводит новый контрольный матч. Соперником харьковчан станет чешский клуб "Лишень".
Контрольный матч
12 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Лишень" (Брно, Чехия)
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