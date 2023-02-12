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Металлист 1925 - Лишень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Очередной спарринг харьковчан

Металлист 1925 - Лишень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст 1925 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Лишь вчера М1925 спарринговался с "Бухарой", а уже через сутки команда Эдмара и Олега Голодюка проводит новый контрольный матч. Соперником харьковчан станет чешский клуб "Лишень".

Контрольный матч
12 февраля. Начало в 14:00
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) - "Лишень" (Брно, Чехия)

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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