Кабаев: Динамо на 60-65% готово к сезону

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал, как проходит собрание киевлян в Турции:

“ – Мы провели плодотворную работу в Киеве, пробегали без мяча. Трудновато было после отпуска. А сейчас мы больше с мячом работаем. Работаем без выходных две недели, и тренерский штаб решил дать нам три выходных дня. Приехали семьи, дети, мы немного отдохнули и с новыми силами приступили ко второму этапу.

– Сразу два матча после трех выходных?

– Да, это тяжело, но мы же спортсмены. Мы хотим прогрессировать с каждым днем, и тренерскому штабу виднее, когда делать спарринги. Трудно, но ничего страшного. Все через это проходят.

– Насколько сейчас готова команда функционально?

– Мне тяжело сказать. Сейчас есть большая нагрузка, по две тренировки в день. У нас есть еще две-три недели подготовиться к чемпионату. Думаю, на 60–65% мы готовы. У нас много товарищеских матчей, тренировок. Игры показывают, что нам есть над чем работать. Надо улучшать качество”, – сказал Кабаев.