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Кабаев: Динамо на 60-65% готово к сезону
Впереди есть еще несколько недель
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Вингер "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал, как проходит собрание киевлян в Турции:
“ – Мы провели плодотворную работу в Киеве, пробегали без мяча. Трудновато было после отпуска. А сейчас мы больше с мячом работаем. Работаем без выходных две недели, и тренерский штаб решил дать нам три выходных дня. Приехали семьи, дети, мы немного отдохнули и с новыми силами приступили ко второму этапу.
– Сразу два матча после трех выходных?
– Да, это тяжело, но мы же спортсмены. Мы хотим прогрессировать с каждым днем, и тренерскому штабу виднее, когда делать спарринги. Трудно, но ничего страшного. Все через это проходят.
– Насколько сейчас готова команда функционально?
– Мне тяжело сказать. Сейчас есть большая нагрузка, по две тренировки в день. У нас есть еще две-три недели подготовиться к чемпионату. Думаю, на 60–65% мы готовы. У нас много товарищеских матчей, тренировок. Игры показывают, что нам есть над чем работать. Надо улучшать качество”, – сказал Кабаев.
Победа “Динамо” над “Политехникой” стала пятой подряд в спаррингах на сборах в Турции. Следующим соперником киевлян станет "Лиепая" из Латвии – матч состоится 17 февраля.
Первый официальный матч года для подопечных Луческу запланирован на 4 марта против "Ингульца".
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