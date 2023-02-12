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Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с игроками Шахтера – ВИДЕО

Премьер-лига
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Выступил с речью

Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с игроками Шахтера – ВИДЕО

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Новичок "Челси" Михаил Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться со своими бывшими одноклубниками из "Шахтера". Донецкий клуб опубликовал видео, как он прибыл в гостиницу, где базируются "горняки".

Михаил выступил с речью перед игроками, лично с каждым простился, раздал автографы и принял символический подарок от Николая Матвиенко.

Скорее всего, Мудрик приехал в столицу Польши после вчерашнего матча АПЛ против “Вест Хэма”.

Напомним, что "Челси" заплатил за полузащитника 70 миллионов евро гарантированным траншем. “Шахтер” еще может получить 30 миллионов дополнительно бонусами. Мудрик стал не только самым дорогим украинцем в истории, но и самым ценным трансфером "горняков" на выход.

Михаил успел провести за "аристократов" три матча (два в старте) и поучаствовать в создании одного гола.

Следующий поединок, в котором может сыграть Мудрик, запланирован на 15 февраля: "Челси" посетит немецкий Дортмунд, где встретится с "Боруссией" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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