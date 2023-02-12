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Кривбасс – Петрокуб: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Криворожцы шагают к очередной победе

Кривбасс – Петрокуб: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

После неудачного старта на сборах “Кривбасс” наконец почувствовал вкус побед. Подопечные Вернидуба трижды подряд одолели соперника, а сегодня могут добыть еще и четвертую победу подряд. В соперниках – один из лидеров чемпионата Молдовы "Петрокуб".

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Контрольный матч

12 февраля. Начало в 14:00

"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Петрокуб
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Комментарии (1)
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dok2018 (DNEPR)
12.02.2023 в 14:33
Подопечные Вирта?......ну ну....продолжайте пробивать дно
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