Кривбасс – Петрокуб: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После неудачного старта на сборах “Кривбасс” наконец почувствовал вкус побед. Подопечные Вернидуба трижды подряд одолели соперника, а сегодня могут добыть еще и четвертую победу подряд. В соперниках – один из лидеров чемпионата Молдовы "Петрокуб".

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Контрольный матч

12 февраля. Начало в 14:00

"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) – "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова)