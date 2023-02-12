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Мудрик – игрокам Шахтера: Верьте, что все возможно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрок попрощался с "горняками"

Мудрик – игрокам Шахтера: Верьте, что все возможно

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Челси" Михаил Мудрик выступил с речью перед бывшими одноклубниками во время прощания с "Шахтером":

“Мне очень приятно, честно, играть с вами в одной команде. Я нашел здесь очень много хороших людей, друзей. О футболистах я не хочу говорить, потому что все знают, что это “Шахтер”, это эталон украинского футбола. Все знают о "Шахтере" в Европе. Не надо никому ничего доказывать, все знают, что здесь собраны очень сильные футболисты.

Двоякое чувство. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. "Шахтер" – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди.

Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же хорошей, веселой командой, как сейчас”, – сказал Мудрик.

Отметим, что Мудрик прошел академию "Шахтера" и дебютировал за первую команду в октябре 2018 года в матче Кубка Украины. Михаил дважды отправлялся в аренду, но в конце концов заиграл в основной команде "горняков". В общей сложности на его счету 12 голов и 17 ассистов в 44 матчах за "оранжево-черных".

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (6)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.02.2023 в 16:02
Арсенал радіє, що не вляпався та не попав на значну суму. І був правий, не купуючи кота в мішку. Звичайно, бажано щоб помилявся та Мудрик заграв в посередньому Челсі, всеж для збірної гравець, але це залежить від нього
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0
0
MaximSK (Киев)
12.02.2023 в 15:32
Пока он выглядит слабейшим новичком из зимних трансферов Челси, во первых на него редко дают пас, во вторых когда ему дают пас, он не знает что делать дальше, из за этого мало что у него получается.
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+1
0
чалагач (Киев)
12.02.2023 в 15:16
Пірс Морган тепер змінив свою думку. Після гри з Вест Хемом (1:1) журналіст опублікував фото 22-річного футболіста у Twitter й запитав у підписників: "Найдорожчий індик у світовому футболі?"
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+1
0
aleks68
12.02.2023 в 15:29
что ещё напишешь убогий?что будет с витей стекляным в жироне?
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0
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чалагач (Киев)
12.02.2023 в 15:10
чигринського назад відали і тебе ...
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0
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aleks68
12.02.2023 в 15:28
слюни подбери чучело
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0
0

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