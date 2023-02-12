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Мудрик – игрокам Шахтера: Верьте, что все возможно
Игрок попрощался с "горняками"
Шахтар / Автор невідомий
Вингер "Челси" Михаил Мудрик выступил с речью перед бывшими одноклубниками во время прощания с "Шахтером":
“Мне очень приятно, честно, играть с вами в одной команде. Я нашел здесь очень много хороших людей, друзей. О футболистах я не хочу говорить, потому что все знают, что это “Шахтер”, это эталон украинского футбола. Все знают о "Шахтере" в Европе. Не надо никому ничего доказывать, все знают, что здесь собраны очень сильные футболисты.
Двоякое чувство. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. "Шахтер" – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди.
Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же хорошей, веселой командой, как сейчас”, – сказал Мудрик.
Отметим, что Мудрик прошел академию "Шахтера" и дебютировал за первую команду в октябре 2018 года в матче Кубка Украины. Михаил дважды отправлялся в аренду, но в конце концов заиграл в основной команде "горняков". В общей сложности на его счету 12 голов и 17 ассистов в 44 матчах за "оранжево-черных".
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