Мудрик – игрокам Шахтера: Верьте, что все возможно

Вингер "Челси" Михаил Мудрик выступил с речью перед бывшими одноклубниками во время прощания с "Шахтером":

“Мне очень приятно, честно, играть с вами в одной команде. Я нашел здесь очень много хороших людей, друзей. О футболистах я не хочу говорить, потому что все знают, что это “Шахтер”, это эталон украинского футбола. Все знают о "Шахтере" в Европе. Не надо никому ничего доказывать, все знают, что здесь собраны очень сильные футболисты.

Двоякое чувство. Грустно со всеми прощаться, но радостно всех снова увидеть. "Шахтер" – это моя семья, это также все болельщики, которые поддерживали нас, поддерживали меня все это время. Хочу сказать большое спасибо и до встречи. Мне было приятно играть, когда за нас болели такие люди.

Памятные моменты? Таких много. Начиная с дебюта и заканчивая матчами Лиги чемпионов. Много было ярких моментов. Хотел бы передать своим бывшим одноклубникам, чтобы они верили, что все возможно. И чтобы оставались такой же хорошей, веселой командой, как сейчас”, – сказал Мудрик.