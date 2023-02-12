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Минай – Насаф. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Украинский клуб играет очередной спарринг в Турции
fcmetalist.com.ua
Сегодня "Минай" в товарищеском матче встречается с ФК "Насаф". Встреча проходит в рамках межсезонного сбора команды в Турции.
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