Бывший форвард Динамо и Черноморца Виктор Хлус отмечает юбилей

Болельщикам со стажем, которые посещали стадионы и наблюдали за телетрансляциями в 80-х годах прошлого века, имя Виктора Хлуса хорошо известно. Его футбольная карьера начиналась в Черновцах, где одаренный в спортивном плане юноша зарекомендовал себя с лучшей стороны. В то время он учился в железнодорожном техникуме и по распределению попал в Фастов. В этом пристоличном городе успел поиграть за местную команду "Рефрижератор", выступавшую на первенство КФК. Затем вернулся в Черновцы, где в сезоне-1979 дебютировал в составе "Буковины" на профессиональном уровне. Удачная и результативная игра высоченного форварда не могла остаться без внимания команд высшей лиги. Одной из них было киевское "Динамо", которое возглавлял Валерий Лобановский. Он и проявил заинтересованность в переходе Хлуса в ее ряды.

Сначала молодой игрок выступал за динамовский дубль, в котором провел сезон-1980, а затем завоевал твердое место в основе. За четыре последующих года Виктор Хлус в составе "Динамо" становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, выигрывал Кубок сезона (прототип нынешнего Суперкубка). Кто знает, как бы складывалась дальнейшая карьера форварда в легендарном клубе, если бы не склонность к травмам и изрядные нагрузки. В сезоне-1985, когда в динамовском составе появился приглашенный из одесского "Черноморца" Игорь Беланов, Хлус сыграл всего два матча. Как раз тогда ему поступило предложение из Одессы – родного города его жены, олимпийской чемпионки по гимнастике Стеллы Захаровой. Виктор долго не раздумывал – и вскоре дебютировал в футболке "Черноморца". В южном городе он провел почти полтора сезона, усилив и без того мощную линию атаки возглавляемой Виктором Прокопенко команды "моряков".

Однако в отличие от "Динамо" одесская команда в то время похвастаться турнирными достижениями на всесоюзной арене не могла и даже отстаивала право сохранения прописки в элите в переходном турнире. В нем, кстати, Виктор Хлус забил один из победных голов, который позволил заработать "Черноморцу" два важных очка (тогда за победу насчитывалось именно столько) и продолжить выступления в классе сильнейших.

После сезона-1986, ставшего одним из самых неудачных в истории "Черноморца", путь опытного нападающего пролег в Грузию. Туда его пригласил хорошо знакомый по работе в тренерском штабе "Динамо" Михаил Фоменко. Специалист возглавлял "Гурию" из маленького городка Ланчхути, у которого были высокие турнирные амбиции. За два с лишним года, проведенных в ее составе, Хлус существенно помог этому коллективу. Один сезон "Гурия" даже провела в высшей лиге чемпионата СССР.

В начале 1989 года Виктор Хлус решил попробовать легионерский хлеб, подавшись в Швецию. Там он быстро завоевал любовь болельщиков клуба ГАИС из Гетеборга, где находился два сезона. Однако покидать северную страну, где во всех смыслах – как в профессиональном, так и бытовом – ему было достаточно комфортно и интересно, сразу не стал. На протяжении большей части 90-х годов играл в "Эльфсборге" и "Йонсередси", а затем перешел на тренерскую работу в последнем из этих клубов.

Вернувшись в Украину в 1997-м, Виктор Хлус не порвал с футболом. Работал тренером и директором в киевских детско-юношеских спортивных школах, занимал руководящие должности в пристоличных клубах и Федерации футбола Киева. А еще регулярно выступал в составе ветеранских команд в различных турнирах, благотворительных и товарищеских матчах.

Коллектив UA-Футбол присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра и желает ему здоровья, мира и всяческих благополучий.