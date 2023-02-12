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Кривбасс уступил одному из лидеров чемпионата Молдовы
Украинцы быстро пропустили два мяча
Офіційний сайт Кривбасу/Автор невідомий
“Кривбасс” провел седьмой матч на сборах в Турции, однако не смог продолжить свою победную серию. Препятствием для подопечным Вернидуба стал один из лидеров чемпионата Молдовы "Петрокуб".
За первые полчаса украинский клуб пропустил дважды, а отквитать смог только один гол с помощью пенальти. Во втором тайме инициатива переходила от команды к команде, но после перерыва коллективы мячей так и не забили.
Следующий поединок “Кривбасс” проведет 15 февраля против латвийской “Валмиеры”.
Контрольный матч. Белек, Турция
"Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) - "Петрокуб" (Хинчешты, Молдова) - 1:2 (1:2)
Голы: Рифет Капич 38 (пен.) – Мариус Йосипой 23, Иван Ревенко 27
"Кривбасс" (Кривой Рог): Богдан Сарнавский (к) - Владимир Якимец (Андрей Понедельник, 28), Виталий Вернидуб (Тимур Кораблин, 71), Даниил Бескоровайный, Тимур Стецьков (Вячеслав Рябов, 46) – Максим Задерака (Денис Устим 46), Евгений Банада (Владислав Семотюк, 61), Никита Татарков (Артур Микитишин, 65), Рифет Капич (Клим Приходько, 82), Дмитрий Хомченовский – Роман Дебелко (Антон Цыганков, 74)
"Петрокуб" (Хинчешты) (стартовый состав): Николай Чеботарь, Ион Жардан, Виктор Мудрак, Максим Потырнике, Сергей Плетике, Иван Ревенко, Виктор Богачук, Михай Плетике, Владимир Амброс (к), Мариус Йосипой, Максим Кожокару
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