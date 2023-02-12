Минай сыграл вничью с узбекским Насафом на сборах

В очередном матче на сборах в Турции "Минай" встретился с узбекским "Насафом". Ни одна из команд не смогла забить ни в первом тайме, ни во втором - поединок завершился нулевой ничьей.

Межсезонные сборы в Турции

Минай - Насаф 0:0

"Минай": 13 Бандура, 3 Трубочкин, 23 Немчанинов, 25 Горин, 33 Гончар, Игрок на просмотре, 22 Твердохлеб, 17 Воробчак, 7 Гечев, 10 Байдал, 77 Вишневский.

"Насаф": 1 Эргашев, 4 Аликулов, 5 Гайбулаев, 8 Абдирахматов, 9 Сидиков, 15 Маннонов, 17 Нуролоев, 24 Мукаров, Игрок на просмотре, 29 Рахимов, 70 Турдиали.