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Минай сыграл вничью с узбекским Насафом на сборах
Команда Шарана не смогла забить
Фото: ФК Минай / Автор невідомий
В очередном матче на сборах в Турции "Минай" встретился с узбекским "Насафом". Ни одна из команд не смогла забить ни в первом тайме, ни во втором - поединок завершился нулевой ничьей.
Межсезонные сборы в Турции
Минай - Насаф 0:0
"Минай": 13 Бандура, 3 Трубочкин, 23 Немчанинов, 25 Горин, 33 Гончар, Игрок на просмотре, 22 Твердохлеб, 17 Воробчак, 7 Гечев, 10 Байдал, 77 Вишневский.
"Насаф": 1 Эргашев, 4 Аликулов, 5 Гайбулаев, 8 Абдирахматов, 9 Сидиков, 15 Маннонов, 17 Нуролоев, 24 Мукаров, Игрок на просмотре, 29 Рахимов, 70 Турдиали.
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