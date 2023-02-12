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Металлист 1925 проиграл команде из Второй лиги Чехии
Не смогли харьковчане пойти по вчерашнему сценарию
Офіційний сайт Металіста 1925/Автор невідомий
"Металлист 1925" провел второй спарринг за два дня в Турции. Вчера подопечные Эдмара победили “Бухару”, а сегодня минимально уступили команде “Лишень” со второго дивизиона Чехии.
Все решил забитый гол чехов на 76-й минуте. Харьковчане могли до этого реализовывать пенальти и выходить вперед, однако удар Кравченко потянул голкипер.
На 14 февраля у "Металлиста 1925" запланирован еще один спарринг: против узбекистанского АГМК, представляющего тамошний Высший дивизион.
Контрольный матч. Белек, Турция
"Металлист 1925" (Харьков, Украина) – "Лишень" (Брно, Чехия) 0:1
Гол: Лутонски 76
Металлист 1925: Сидоренко (к), Капинус, Затемков Ю., Курило, Рудавский, Обинайя (Шавьер 69), Коваленко И, Кравченко, игрок на просмотре, Ногейра, Островский
Лишень: Вайнер, Ерабек (к), Вандас, Маточа, Сумбера, Мачалик, Лацко, Пашек, Чермак, Лутонски, Чернин
Предупреждения: Коваленко И. 72 – Ерабек 86
Нереализованный пенальти: Дмитрий Кравченко (вратарь) 65
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