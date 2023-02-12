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Рух прибыл в Хорватию для проведения завершального сбора

Премьер-лига
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"Львы" проведут две недели в городе Умаг

Рух прибыл в Хорватию для проведения завершального сбора

ФК "Рух" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт львовского "Руха" сообщает, что команда прибыла в Хорватию для проведения завершающего тренировочного сбора. "Львы" приехали в город Умаг.

Несмотря на 22 часа, проведенные в пути, футболисты и тренеры "Руха" уже сегодня (12 февраля) начнут работу. А именно игроки проведут тренировку на одном из полей тренировочной базы.

"Занятия в Хорватии продлятся в течение двух недель, после чего выездным поединком с харьковским "Металлистом" "желто-черные" возобновят официальные игры в рамках Украинской Премьер-лиги.

Именно на этом сборе Леонид Кучук и его тренерский штаб окончательно определятся относительно того, каким составом и какой схемой играть первые официальные поединки года.

Более подробную информацию о спаррингах на сборе сообщим впоследствии после подписания матч-контрактов с потенциальным соперниками", - информирует ресурс львовян.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК "Рух"

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