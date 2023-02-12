Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух прибыл в Хорватию для проведения завершального сбора
"Львы" проведут две недели в городе Умаг
ФК "Рух" / Автор неизвестен
Официальный сайт львовского "Руха" сообщает, что команда прибыла в Хорватию для проведения завершающего тренировочного сбора. "Львы" приехали в город Умаг.
Несмотря на 22 часа, проведенные в пути, футболисты и тренеры "Руха" уже сегодня (12 февраля) начнут работу. А именно игроки проведут тренировку на одном из полей тренировочной базы.
"Занятия в Хорватии продлятся в течение двух недель, после чего выездным поединком с харьковским "Металлистом" "желто-черные" возобновят официальные игры в рамках Украинской Премьер-лиги.
Именно на этом сборе Леонид Кучук и его тренерский штаб окончательно определятся относительно того, каким составом и какой схемой играть первые официальные поединки года.
Более подробную информацию о спаррингах на сборе сообщим впоследствии после подписания матч-контрактов с потенциальным соперниками", - информирует ресурс львовян.
Популярное сейчас
- Срна: Если какой-нибудь клуб хочет приобрести Матвиенко, то будет такая же история, как с Мудриком
- Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
- Украинский супертяж Выхрист проиграл впервые в карьере. Видео нокаута
- Источник: Динамо продало Витиньо. Известна сумма
- Популярная украинская группа Антитела выпустили песню, посвященную Бахмуту
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО