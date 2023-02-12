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Трансфер под угрозой срыва. Родители Параскива против его перехода в Динамо из-за войны

Премьер-лига
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Трансфер под угрозой срыва. Родители Параскива против его перехода в Динамо из-за войны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" не оставляет надежд подписать румынского форварда Даниэль Параскив, который выступает за "Херманнштадт". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Однако, по данным источника, против трансфера выступают родители футболиста, которые советуют ему не ехать в Украину. В какой-то момент киевляне якобы приблизились к соглашению, однако на ситуацию повлияли очередные обстрелы по городам.

Вероятно, в румынском форварде Мирча Луческу видит замену Артему Беседину, который был отдан в аренду.

В текущем сезоне 23-летний игрок отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата.

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В статье: Динамо (Киев) Даниэль Параскив
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
12.02.2023 в 19:32
Если игрок не хочет переходить к нам из за войны, лучше сразу заканчивать переговоры. Его можно понять, хуже будет если он перейдет, а потом будет отказываться ехать по Украине играть.
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