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Трансфер под угрозой срыва. Родители Параскива против его перехода в Динамо из-за войны
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" не оставляет надежд подписать румынского форварда Даниэль Параскив, который выступает за "Херманнштадт". Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Однако, по данным источника, против трансфера выступают родители футболиста, которые советуют ему не ехать в Украину. В какой-то момент киевляне якобы приблизились к соглашению, однако на ситуацию повлияли очередные обстрелы по городам.
Вероятно, в румынском форварде Мирча Луческу видит замену Артему Беседину, который
В текущем сезоне 23-летний игрок отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата.
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