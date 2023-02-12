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Динамо присматривается к нигерийскому форварду

Премьер-лига
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Сандей Адетунджи может стать футболистом киевского клуба

Динамо присматривается к нигерийскому форварду

FC Shkupi Official

UA-Футбол
Новина українською

Руководство киевского "Динамо" продолжает искать футболиста на позицию центрального форварда, который поможет команде Мирчи Луческу во второй половине сезона.

Киевляне обратили внимание на нигерийского форварда Сандея Адетунджи, который представляет футбольный клуб "Шкупи" из чемпионата Македонии. Об этом сообщает портал Динамомания.

В текущем сезоне молодой форвард имеет в активе 6 голов и 4 ассиста в 21 матче.Портал Transfermarkt оценивает стоимость Адетунджи в 600 тысяч евро.

Напомним, румынский нападающий Даниэль Параскив, скорее всего, не перейдет в "Динамо" из-за позиции родителей.

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В статье: Динамо (Киев)
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