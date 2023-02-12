Динамо присматривается к нигерийскому форварду

Руководство киевского "Динамо" продолжает искать футболиста на позицию центрального форварда, который поможет команде Мирчи Луческу во второй половине сезона.

Киевляне обратили внимание на нигерийского форварда Сандея Адетунджи, который представляет футбольный клуб "Шкупи" из чемпионата Македонии. Об этом сообщает портал Динамомания.

В текущем сезоне молодой форвард имеет в активе 6 голов и 4 ассиста в 21 матче.Портал Transfermarkt оценивает стоимость Адетунджи в 600 тысяч евро.