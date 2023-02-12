Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо присматривается к нигерийскому форварду
Сандей Адетунджи может стать футболистом киевского клуба
FC Shkupi Official
Руководство киевского "Динамо" продолжает искать футболиста на позицию центрального форварда, который поможет команде Мирчи Луческу во второй половине сезона.
Киевляне обратили внимание на нигерийского форварда Сандея Адетунджи, который представляет футбольный клуб "Шкупи" из чемпионата Македонии. Об этом
В текущем сезоне молодой форвард имеет в активе 6 голов и 4 ассиста в 21 матче.Портал Transfermarkt оценивает стоимость Адетунджи в 600 тысяч евро.
Напомним, румынский нападающий Даниэль Параскив, скорее всего, не перейдет в "Динамо"
Популярное сейчас
- Трансфер под угрозой срыва. Родители Параскива против его перехода в Динамо из-за войны
- Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с игроками Шахтера – ВИДЕО
- Динамо уверенно обыграло команду второго дивизиона Румынии
- Провокация или тупость? Комментаторы известного канала назвали Малиновского россиянином – ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка самого дорогого футболиста в истории АПЛ. ФОТО