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Игрок Кривбасса - о поражении от Петрокуба: Спарринг получился напряженным
Команда Вернидуба уступила со счетом 1:2
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал контрольный матч против вице-чемпиона Молдовы "Петрокуба" (1:2) на третьем зимнем сборе в Турции.
- Андрей, тяжеловато было сегодня? Как игра?
- Да, напряженный получился спарринг. "Петрокуб" – хороший достойный соперник. Было много борьбы. Но у нас все впереди, не надо зацикливаться на этой неудаче. Надо продолжать добросовестно работать; сыграем те матчи, которые остались на сборе.
- "Кривбасс" по ходу второго тайма перешел на игру в два форварда. Было ли это запланировано до матча?
- Начинали играть по нашей классической схеме, потому что традиционно выступаем в чемпионате. Потом перестроились. Такая заготовка была, отрабатывали этот вариант на тренировке, – рассказал Понедельник.
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