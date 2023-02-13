Игрок Кривбасса - о поражении от Петрокуба: Спарринг получился напряженным

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Андрей Понедельник прокомментировал контрольный матч против вице-чемпиона Молдовы "Петрокуба" (1:2) на третьем зимнем сборе в Турции.

- Андрей, тяжеловато было сегодня? Как игра?

- Да, напряженный получился спарринг. "Петрокуб" – хороший достойный соперник. Было много борьбы. Но у нас все впереди, не надо зацикливаться на этой неудаче. Надо продолжать добросовестно работать; сыграем те матчи, которые остались на сборе.

- "Кривбасс" по ходу второго тайма перешел на игру в два форварда. Было ли это запланировано до матча?

- Начинали играть по нашей классической схеме, потому что традиционно выступаем в чемпионате. Потом перестроились. Такая заготовка была, отрабатывали этот вариант на тренировке, – рассказал Понедельник.