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"Важна каждая игра". Байдал - о значимости спаррингов на сборах
Защитник "Миная" - о подготовке в Турции
Фото: ФК Минай
Полузащитник "Миная" Антон Байдал рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона на сборах в Турции.
"На сборах самое главное набрать кондиций и почувствовать сыгранность. Не могу сказать, что результаты спаррингов не имеют значения – важна каждая игра и всегда хочется побеждать. Однако в первую очередь мы делаем акцент на командную игру, контроль мяча, перемещение и тактическую составляющую.
Думаю, на 80 процентов команда готова. У нас есть еще две-три недели. Еще есть над чем работать. Как и всем нашим ребятам, мне нравится работать над собой каждый день. Усталость на исходе сборов все же появляется и тогда, откровенно говоря, хочется домой.
Мы на каждую игру устанавливаем перед собой высокую планку победить и показать хорошую игру. Хочется, чтобы наш футбол понравился болельщикам. Но в случае с товарищескими играми, прежде всего, довольны должны остаться мы и тренерский штаб.
Горе в Турции? Могу только сказать, что присутствовало чувство боли, поскольку люди потеряли свои родные дома. Долгое время тысячи людей находились под завалами. Это очень трудная тема для меня. Вообще 2022 год был очень тяжелым. Хотя бы потому, что я не могу вернуться домой. Я могу выразить только соболезнования всем родным и близким погибших и тем, кто остался без своего дома", — сказал полузащитник.
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