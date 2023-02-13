"Важна каждая игра". Байдал - о значимости спаррингов на сборах

Полузащитник "Миная" Антон Байдал рассказал о подготовке команды ко второй половине сезона на сборах в Турции.

"На сборах самое главное набрать кондиций и почувствовать сыгранность. Не могу сказать, что результаты спаррингов не имеют значения – важна каждая игра и всегда хочется побеждать. Однако в первую очередь мы делаем акцент на командную игру, контроль мяча, перемещение и тактическую составляющую.

Думаю, на 80 процентов команда готова. У нас есть еще две-три недели. Еще есть над чем работать. Как и всем нашим ребятам, мне нравится работать над собой каждый день. Усталость на исходе сборов все же появляется и тогда, откровенно говоря, хочется домой.