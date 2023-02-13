"Нельзя говорить, что он уже стар и ему нужно уходить". Сидорчук призвал поддержать Луческу

Капитан и полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как Мирча Луческу переживает неудачи во главе киевского клуба.

– Насколько я знаю, команда сейчас очень поддерживает Луческу.

– Да.

– Каким образом?

– Ну как… Ты не можешь позвонить ему и сказать. Он не читает того, что о нем говорят в украинской прессе. Нельзя человеку, который пришел и сделал команду, в период неудач говорить, что он уже стар и что ему нужно идти. Полагаю, что так не делается. У него в "Шахтере" было так же, а он после этого выиграл Кубок УЕФА.

Мы когда тренировались в Киеве, попали под обстрел. Над базой где-то начали сбивать ПВО. Ребята говорят: "Тревога, слышите взрывы, пойдемте в подвал". Практически все ушли, а он остался на поле, ходил, смотрел на газон, – сказал Сидорчук в интервью Sport Arena TV.

Напомним, румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Вместе с ним киевляне выиграли чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Контракт 77-летнего наставника рассчитан до лета 2024 года.