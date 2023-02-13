Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нельзя говорить, что он уже стар и ему нужно уходить". Сидорчук призвал поддержать Луческу
В прошлом году наставника "Динамо" часто критиковали
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Капитан и полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал, как Мирча Луческу переживает неудачи во главе киевского клуба.
– Насколько я знаю, команда сейчас очень поддерживает Луческу.
– Да.
– Каким образом?
– Ну как… Ты не можешь позвонить ему и сказать. Он не читает того, что о нем говорят в украинской прессе. Нельзя человеку, который пришел и сделал команду, в период неудач говорить, что он уже стар и что ему нужно идти. Полагаю, что так не делается. У него в "Шахтере" было так же, а он после этого выиграл Кубок УЕФА.
Мы когда тренировались в Киеве, попали под обстрел. Над базой где-то начали сбивать ПВО. Ребята говорят: "Тревога, слышите взрывы, пойдемте в подвал". Практически все ушли, а он остался на поле, ходил, смотрел на газон, – сказал Сидорчук в интервью Sport Arena TV.
Напомним, румынский специалист возглавил "Динамо" летом 2020 года. Вместе с ним киевляне выиграли чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Контракт 77-летнего наставника рассчитан до лета 2024 года.
Популярное сейчас
- "РФ запомнит этот день". Кулеба анонсировал большие события и четкий сигнал Путину на 24 февраля
- Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник
- ВСУ в воскресенье отражали атаки россиян в четырех областях
- Лунин в финале клубного ЧМ, еще одно дерби для Мудрика. Расписание футбола на 10-12 февраля
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО