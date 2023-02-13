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Колос - Актобе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Седьмой матч клубов УПЛ против представителя Казахстана этой зимой
Фото: ФК Колос
"Колос" пока не слишком радует болельщиков положительными результатами на сборах. Подопечные Ярослава Вишняка в трех предыдущих встречах против довольно скромных соперников только проигрывали. Из позитива - в крайнем спарринге наконец-то удалось забить, хотя и только с пенальти. Впереди дуэль с вице-чемпионом Казахстана.
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Контрольный матч
13 февраля. Начало в 16:00
"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Актобе" (Казахстан)
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