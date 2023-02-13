Колос - Актобе: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Колос" пока не слишком радует болельщиков положительными результатами на сборах. Подопечные Ярослава Вишняка в трех предыдущих встречах против довольно скромных соперников только проигрывали. Из позитива - в крайнем спарринге наконец-то удалось забить, хотя и только с пенальти. Впереди дуэль с вице-чемпионом Казахстана.

Контрольный матч

13 февраля. Начало в 16:00

"Колос" (Ковалевка, Украина) - "Актобе" (Казахстан)