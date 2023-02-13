Александрия - Дила: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У "Александрии" понедельник выходит насыщенным. Сначала команда Руслана Ротаня играла с армянским "Пюником", а во второй половине дня запланирована встреча с "Дилой" Гори. Грузины предыдущий чемпионат страны завершили на третьем месте и в следующем сезоне выступят в Лиге конференций.

Контрольный матч

13 февраля. Начало в 16:00

"Александрия" (Украина) - "Дила" (Гори, Грузия)