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Александрия - Дила: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая за день игра "горожан"

Александрия - Дила: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

У "Александрии" понедельник выходит насыщенным. Сначала команда Руслана Ротаня играла с армянским "Пюником", а во второй половине дня запланирована встреча с "Дилой" Гори. Грузины предыдущий чемпионат страны завершили на третьем месте и в следующем сезоне выступят в Лиге конференций.

Контрольный матч
13 февраля. Начало в 16:00
"Александрия" (Украина) - "Дила" (Гори, Грузия)

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В статье: ФК Александрия Дила (Гори)
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