Подлепенец до конца сезона будет играть за Днепр-1

Полузащитник "Металлиста" Евгений Подлепенец доиграет сезон в "Днепре-1". Об этом рассказал сам футболист. Напомним, хавбек находился с днепрянами на турецком сборе. Его контракт с харьковчанами истекает этим летом.

‒ В какой команде ты будешь играть весной?

‒ Буду играть за СК "Днепр-1". Это будет аренда на полгода.

‒ В чем видишь для себя привлекательность варианта со "Спортклубовцами"?

‒ В первую очередь, борьба за чемпионство. Все же это одна из лучших команд Украины на данный момент. Также это возможность попробовать свои силы в еврокубках. Так что я вижу для себя много плюсов.

‒ Чего от тебя ждут в этом клубе?

‒ Что я помогу команде достичь целей, которые они перед собой ставят.

‒ Как я понимаю, ты мог оказаться в Днепре и перед началом сезона, но этого не случилось. Что теперь изменилось?

‒ Когда Красников и Кучер ушли в СК "Днепр-1" и забрали нескольких ребят, я остался в "Металлисте", и эти полгода они смотрели как я проявляю себя на уровне Премьер-лиги. После этого периода решили меня тоже пригласить.

‒ Какие твои цели на эти полгода?

‒ Пока не могу загадывать. Хотелось бы закрепиться в команде, помочь ей и, быть может, получить полноценный контракт по истечению аренды, — сказал Подлепенец в интервью Fanday.