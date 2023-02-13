Хавбек Кривбасса: До оптимальных кондиций нам еще нужно поработать

Полузащитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов подвел итоги контрольного матча против вице-чемпиона Молдовы "Петрокуба" (1:2) на третьем зимнем сборе в Турции.

- Чемпиона Молдовы "Кривбасс" обыграл, а вот вице-чемпиону уступил. Какие впечатления от матча?

- Игра получилась интересной, к сожалению, проиграли, но это сборы. Каждая команда готовится к сезону, у каждой свои цели на сборах. Возможно, мы где-то не настроились так, как надо. Возможно, где-то уже накопилась усталость.

Боевой спарринг с хорошим соперником. "Петрокуб" умеет обороняться и за счет быстрых атакующих игроков выбегали в контратаки. Забили нам два гола, а мы свое не реализовали.

- Как оценишь командную игру? Набирает ли "Кривбасс"?

- Повторюсь, это сборы. Где-то тяжеловато, где-то футболисты получают травмы. Но без этого никак. Это футбол. Будем двигаться дальше. Что касается команды, то, конечно, игровые связи налаживаются. Постепенно будет появляться и наш рисунок игры.

Считаю, что до оптимальных кондиций нам еще нужно поработать. Время еще есть, будем работать и все будет хорошо, - цитирует Рябова пресс-служба клуба.