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Заря просматривает грузинского хавбека из французской Лиги 2
Луганчане продолжают искать усиление
zarya-lugansk.com
Луганская "
Так, по информации "ТаТоТаке", сейчас на просмотре в "Заре" находится грузинский универсальный хавбек Георги Кохреидзе, который ранее выступал во французской Лиге 2 за "Гренобль".
Патрик ван Леувен пробует наигрывать игрока на позиции крайнего хавбека. Ранее тренер уже просмотрел целый ряд легионеров на эту позицию, но никто команде не подошел.
Также, по данным источника, , на просмотре в Заре находится и левый защитник.
Напомним, что "Заря" на зимний перерыв ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ.
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