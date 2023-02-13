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Заря просматривает грузинского хавбека из французской Лиги 2

Премьер-лига
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Луганчане продолжают искать усиление

Заря просматривает грузинского хавбека из французской Лиги 2

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" продолжает поиски усиления на весеннюю часть сезона.

Так, по информации "ТаТоТаке", сейчас на просмотре в "Заре" находится грузинский универсальный хавбек Георги Кохреидзе, который ранее выступал во французской Лиге 2 за "Гренобль".

Патрик ван Леувен пробует наигрывать игрока на позиции крайнего хавбека. Ранее тренер уже просмотрел целый ряд легионеров на эту позицию, но никто команде не подошел.

Также, по данным источника, , на просмотре в Заре находится и левый защитник.

Напомним, что "Заря" на зимний перерыв ушла, занимая 4-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке

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