  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Действующие соглашения игроков истекают летом 2024 года

Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Два молодых игрока "Шахтера", 21-летний голкипер Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь (23 года) не планируют продлевать контракты с клубом. Об этом пишет "ТаТоТаке".

Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.

Вероятно, из-за ситуации с контрактом Трубина, "Шахтер" подписал ему замену, оформив трансфер вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Напомним, что в нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей, а Бондарь – 16.

По теме
yellow-arrow
Олег Федорчук: Кто-то хорошо поездил по ушам Супряге, нарисовав ему заоблачные перспективы
yellow-arrow
Хмельницкий, Орлик, Стус, Бандера, - Сидорчук рассказал, что в последнее время увлекся историей Украины
yellow-arrow
У Данченко из Зари случился инфаркт на тренировке, у него трижды останавливалось сердце
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде