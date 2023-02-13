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Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ
Действующие соглашения игроков истекают летом 2024 года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Два молодых игрока "
Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.
Вероятно, из-за ситуации с контрактом Трубина, "Шахтер" подписал ему замену, оформив трансфер вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.
Напомним, что в нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей, а Бондарь – 16.
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