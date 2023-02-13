Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ

Два молодых игрока " Шахтера ", 21-летний голкипер Анатолий Трубин и защитник Валерий Бондарь (23 года) не планируют продлевать контракты с клубом. Об этом пишет "ТаТоТаке".

Договоры обоих игроков завершаются летом 2024 года, поэтому есть вероятность, что оба вскоре покинут команду. Особенно это касается Трубина, на которого есть спрос в топовых чемпионатах.

Вероятно, из-за ситуации с контрактом Трубина, "Шахтер" подписал ему замену, оформив трансфер вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка.

Напомним, что в нынешнем сезоне Трубин провел 18 матчей, а Бондарь – 16.