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Вирт: Селезнев? футболисты, которые играли в России – табу для Вереса
Немчанинов - исключение
Главный тренер ровненского "
"Мы общались, но в "Вересе" те футболисты, которые играли там, у нас как бы все, табу. К нам Дима Немчанинов переходил. Мы с болельщиками общались и сказали, что окей, это последний раз. (Немчанинов выступал за "Крылья Советов" до перехода в "Верес" – прим.). Футболисты, которые играли в России – табу для нас", — сказал Вирт.
Напомним, что 37-летний Селезнев, последней командой которого был Минай, в 2016 году выступал за "Кубань".
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