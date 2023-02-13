Вирт: Селезнев? футболисты, которые играли в России – табу для Вереса

Главный тренер ровненского " Вереса " Юрий Вирт сказал, что форвард Евгений Селезнев, который ранее выступал в России, не может играть в его команде.

"Мы общались, но в "Вересе" те футболисты, которые играли там, у нас как бы все, табу. К нам Дима Немчанинов переходил. Мы с болельщиками общались и сказали, что окей, это последний раз. (Немчанинов выступал за "Крылья Советов" до перехода в "Верес" – прим.). Футболисты, которые играли в России – табу для нас", — сказал Вирт.

Напомним, что 37-летний Селезнев, последней командой которого был Минай, в 2016 году выступал за "Кубань".