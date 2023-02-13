  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вирт: Селезнев? футболисты, которые играли в России – табу для Вереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирт: Селезнев? футболисты, которые играли в России – табу для Вереса

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Немчанинов - исключение

Вирт: Селезнев? футболисты, которые играли в России – табу для Вереса

Новина українською

Главный тренер ровненского "Вереса" Юрий Вирт сказал, что форвард Евгений Селезнев, который ранее выступал в России, не может играть в его команде.

"Мы общались, но в "Вересе" те футболисты, которые играли там, у нас как бы все, табу. К нам Дима Немчанинов переходил. Мы с болельщиками общались и сказали, что окей, это последний раз. (Немчанинов выступал за "Крылья Советов" до перехода в "Верес" – прим.). Футболисты, которые играли в России – табу для нас", — сказал Вирт.

Напомним, что 37-летний Селезнев, последней командой которого был Минай, в 2016 году выступал за "Кубань".

По теме
yellow-arrow
Два гола за две минуты. Колос расписал ничью с казахстанским Актобе
yellow-arrow
Динамо не собирается возвращать Витиньо, Ворскла продала Ризныка. Все трансферы УПЛ
yellow-arrow
Александрия в спарринге разгромила грузинскую Дилу. Один из голов забил Джуниор на просмотре
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Селезнев Юрий Вирт Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде