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Динамо предлагали защитника Тоттенхэма Эмерсона Ройала за 2 млн евро. Тогда он выступал в Бразилии
Зимой 2019 он перешел в Барселону, а затем уже осел в Тоттенхэме
Фото: 90min
Бразильский защитник Эмерсон Роял, который сейчас играет за "Тоттенхэм", в свое время мог стать игроком киевского "
Когда Эмерсон еще выступал за бразильский "Атлетико Минейро", его предлагали киевлянам за 2 млн евро с условным торгом. Тогда тот трансфер так и не сложился.
Напомним, что в январе 2019 года защитник перешел в "Барселону" за 12 миллионов евро, где, впрочем, не закрепился. Сначала "Барса" отдала его в аренду в "Бетис", а сейчас 24-летний футболист является игроком "Тоттенхэма".
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