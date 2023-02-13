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Динамо предлагали защитника Тоттенхэма Эмерсона Ройала за 2 млн евро. Тогда он выступал в Бразилии

Премьер-лига
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Зимой 2019 он перешел в Барселону, а затем уже осел в Тоттенхэме

Динамо предлагали защитника Тоттенхэма Эмерсона Ройала за 2 млн евро. Тогда он выступал в Бразилии

Фото: 90min

Новина українською

Бразильский защитник Эмерсон Роял, который сейчас играет за "Тоттенхэм", в свое время мог стать игроком киевского "Динамо". Такую информацию дает журналист и ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Когда Эмерсон еще выступал за бразильский "Атлетико Минейро", его предлагали киевлянам за 2 млн евро с условным торгом. Тогда тот трансфер так и не сложился.

Напомним, что в январе 2019 года защитник перешел в "Барселону" за 12 миллионов евро, где, впрочем, не закрепился. Сначала "Барса" отдала его в аренду в "Бетис", а сейчас 24-летний футболист является игроком "Тоттенхэма".

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В статье: Динамо (Киев) Тоттенхэм (Лондон) Эмерсон Роял
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Источник:
ТаТоТаке

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