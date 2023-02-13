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Александрия в спарринге разгромила грузинскую Дилу. Один из голов забил Джуниор на просмотре
Горожане провели свой второй спарринг за день
fco.com.ua
"Александрия" провела свой второй спарринг за день. После
Достаточно ровная игра обоих соперников в первом тайме завершилась двумя забить мячами – по одному в каждые из ворот. За "Александрию" забил Кобзарь.
Во втором тайме команде Руслана Ротаня удалось забить быстрый гол (Волошин с пенальти), после чего все пошло по накатанной – еще два гола в концовке матча и итоговый счет 4:1.
Интересно, что один из голов горожан забил Джуниор – игрок на просмотре, и судя по имени, бразилец.
"Александрия" - "Дила" 4:1
Голы: Кобзар (19), Волошин (58, пен.), Джуниор – на просмотре (74), Скорко (77) – (28)
Стартовый состав "Александрии": Валентин Горох, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Кирилл Дришлюк, Викетный Волошин, Артем Шулянский, Данил Скорко, Александр Демченко, Юрий Копина, Богдан Кобзарь, Эмиль Мустафаев
Выходили на замену: Георгий Ермаков, Артур Авагимян, Богдан Белошевский, Джуниор
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