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Александрия в спарринге разгромила грузинскую Дилу. Один из голов забил Джуниор на просмотре

Премьер-лига
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Горожане провели свой второй спарринг за день

Александрия в спарринге разгромила грузинскую Дилу. Один из голов забил Джуниор на просмотре

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" провела свой второй спарринг за день. После утреннего поражения от "Пюника" (0:1), вечером 13 февраля "горожане" разгромили грузинскую "Дилу".

Достаточно ровная игра обоих соперников в первом тайме завершилась двумя забить мячами – по одному в каждые из ворот. За "Александрию" забил Кобзарь.

Во втором тайме команде Руслана Ротаня удалось забить быстрый гол (Волошин с пенальти), после чего все пошло по накатанной – еще два гола в концовке матча и итоговый счет 4:1.

Интересно, что один из голов горожан забил Джуниор – игрок на просмотре, и судя по имени, бразилец.

"Александрия" - "Дила" 4:1

Голы: Кобзар (19), Волошин (58, пен.), Джуниор – на просмотре (74), Скорко (77) – (28)

Стартовый состав "Александрии": Валентин Горох, Александр Мельник, Владислав Бабогло, Кирилл Дришлюк, Викетный Волошин, Артем Шулянский, Данил Скорко, Александр Демченко, Юрий Копина, Богдан Кобзарь, Эмиль Мустафаев

Выходили на замену: Георгий Ермаков, Артур Авагимян, Богдан Белошевский, Джуниор

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В статье: ФК Александрия
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