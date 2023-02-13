Два гола за две минуты. Колос расписал ничью с казахстанским Актобе

В понедельник, 13 февраля, ковалевский " Колос " сыграл свой очередной спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

В соперниках украинской команды сегодня был казахстанский "Актобе".

Поединок получился довольно пресным – нулевая ничья в первом тайме, а после перерыва команды в течении двух минут обменялись голами – за "Колос" с пенальти забил Ориховский.

Как итог – ничья 1:1.

Следующий матч на турецком собрании "Колос" сыграет 18 февраля против еще одного представителя Казахстана - ФК "Атырау".

"Колос" (Ковалевка) - "Актобе" (Казахстан) 1:1

Голы: Ориховский, 54 (пен.) – Сантана, 55