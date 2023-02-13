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Заря в спарринге минимально уступила Нефтчи из Ферганы. Видеообзор матча
Матч закончился со счетом 0:1
zarya-lugansk.com
В понедельник, 13 февраля,
Соперником луганчан сегодня был "Нефтчи" из Ферганы.
Игра закончилась минимальным поражением "черно-белых". Единственный гол "Заря" пропустила на 18-й минуте.
"Заря" (Луганск, Украина) – "Нефтчи" (Фергана, Узбекистан) 0:1
Голы: 18
Стартовый состав "Зари": Александр Сапутин, Роман Вантух, Игорь Снурницын, Максим Имереков, Денис Нагнойный, Алексей Хахлев, Дмитрий Мишнев, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Антюх, Денис Почапский.
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