Ван Леувен: Борячук может усилить игру Зари, но информации о его переходе у меня нет

Главный тренер луганской " Зари " Патрик ван Леувен рассказал, как проходит зимний сбор команды в Турции.

- На сборах у нас серьезные нагрузки и хорошие соперники. Погода нам тоже помогает. Интересно было играть против всех команд. Результат неважен на данном этапе. Мы делали разные составы, чтобы каждый игрок получил свое время игры. Лидеры наши должны помочь молодым ребятам или новым игрокам быстрее расти в профессиональном плане. В каждой игре мы придерживались своего стиля, невзирая на состав.

Раньше, как и сегодня, нам противостояли соперники с разным стилем. И это хорошо для нас. Я удовлетворен тем, как команда работает. Мы видим объем работы с помощью Catapult. Если что-то не выходит, мы отрабатываем это в тренировочном процессе. Все помогают друг другу. Пытаемся исправлять в следующих матчах то, что нам не удавалось раньше.

- Какие позиции нуждаются в усилении?

- На каждой позиции у нас есть игроки. Но мы всегда хотим усиливать игру команды. Посмотрим, какие еще есть таланты в Украине или за ее пределами, чтобы мы смотрели не только в сегодняшний день, но и вперед.

- Ходят слухи, что в "Зарю" может перейти Андрей Борячук.

-Я знаю его с 14 лет. Он может усилить игру нашей команды, но информации, которую он перешел или переходит к нам у меня нет.