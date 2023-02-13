Бенито: Если Украина сделала меня счастливым, то я буду ее поддерживать и любить всегда

Вингер " Динамо " Бенито рассказал, почему он решил остаться в Украине после начала полномасштабного вторжения России.

– Когда случается что-то ужасное, ты не можешь забрать свои вещи и покинуть родных и близких. Так должно быть и в футболе. Мы футболисты привыкли – из дома на работу, тренировка, а потом домой. Рестораны, узнают фанаты – это хорошо, но когда начинается война, то эта прекрасная жизнь исчезает, у тебя меняются ценности.

Я вижу, что легионеры уезжают. Они убегают в поисках такой жизни, что и раньше. Это плохо. Посмотрите на нашего тренера – он пример для всех нас. Он показывает людям, что такое отсутствие ужаса. 78 лет, самый опытный тренер в мире. Он едет в страну, где идет война, и своим примером показывает, что жизнь продолжается.

Я действительно не понимаю тех легионеров, которые покидают Украину. Когда я узнал, что Томаш Кендзера вернулся в Украину, я стал еще больше его уважать.

– Такое чувство, что ты уже наполовину украинец.

– Так и есть. Тебе не нужно иметь паспорт страны, чтобы искренне любить ее. Я живу в Украине, провел здесь много времени, завел друзей. Я привык относиться к людям так, как они относятся ко мне. Если Украина сделала меня счастливым, то я буду ее поддерживать и любить всегда. Хочу подчеркнуть – я здесь. Я с вами, я один из вас.