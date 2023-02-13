Динамо предлагало Параскиву зарплату в 40 000 евро в месяц – это почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в Румынии

Стали известны некоторые финансовые детали предложения " Динамо " по переходу нападающего "Херманнштадта" Даниэля Параскива в киевский клуб.

По информации Gazeta Sporturilor, киевляне были готовы заплатить за 23-летнего футболиста 1,2 млн евро. А вот венгерский "Фехервар" предлагал только 700 тысяч и получил отказ от румынского клуба.

Самому игроку "Динамо" предлагало зарплату в размере 40 тысяч евро в месяц – что почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в "Херманштадте", где его зарплата составляет 6 000 евро в месяц.

Впрочем, также источник пишет, что сам Параскив не захотел ехать в Украину и до конца сезона не будет менять команду. Таким образом, его эпопею с возможным переходом в киевский клуб можно считать закрытой.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Даниэль отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата.