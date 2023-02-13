  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо предлагало Параскиву зарплату в 40 000 евро в месяц – это почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в Румынии
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо предлагало Параскиву зарплату в 40 000 евро в месяц – это почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в Румынии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но игрок все равно отказал

Динамо предлагало Параскиву зарплату в 40 000 евро в месяц – это почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в Румынии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны некоторые финансовые детали предложения "Динамо" по переходу нападающего "Херманнштадта" Даниэля Параскива в киевский клуб.

По информации Gazeta Sporturilor, киевляне были готовы заплатить за 23-летнего футболиста 1,2 млн евро. А вот венгерский "Фехервар" предлагал только 700 тысяч и получил отказ от румынского клуба.

Самому игроку "Динамо" предлагало зарплату в размере 40 тысяч евро в месяц – что почти в 7 раз больше, чем он зарабатывает в "Херманштадте", где его зарплата составляет 6 000 евро в месяц.

Впрочем, также источник пишет, что сам Параскив не захотел ехать в Украину и до конца сезона не будет менять команду. Таким образом, его эпопею с возможным переходом в киевский клуб можно считать закрытой.

Ну и напомним, что в текущем сезоне Даниэль отличился 10 голами и 3 ассистами в 24 матчах местного чемпионата.

По теме
yellow-arrow
Черноморец готовится в Украине, Верес непобедимый. Таблица спаррингов клубов УПЛ
yellow-arrow
Заря в спарринге минимально уступила Нефтчи из Ферганы. Видеообзор матча
yellow-arrow
Ван Леувен: Борячук может усилить игру Зари, но информации о его переходе у меня нет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Даниэль Параскив
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gazeta Sporturilor

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
13.02.2023 в 22:00
От, якби в тиждень, то і війна не завадила б.
Ответить
+1
0
Romanik2806 (Киев)
13.02.2023 в 21:48
То хай тепер кусає локті і сидить і далі на своїх 6к. Дід і другого румуна знайде.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде